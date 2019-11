Aggressione di notte a Firenze: il salvataggio del titolare di un locale

Questa mattina, tra le 4 e le 5, un 30enne è stato salvato dal titolare di un locale da un'aggressione, in via dei Servi.

L'uomo, di origini peruviane, era inseguito da una decina di persone armate di cocci di bottiglia. Notato dal titolare, lo ha tratto in salvo facendolo entrare nel suo locale e chiudendo la porta a chiave.

All'origine, il 30enne avrebbe avuto una lite con un gruppo di connazionali all'interno del locale ma, dopo l'orario di chiusura, il diverbio è proseguito in strada. A questo punto il 30enne è stato accerchiato e minacciato con i cocci di bottiglia. Nel caos una 24enne, anche lei peruviana, sarebbe stata colpita da un pezzo di vetro rotto, riportando un taglio alla fronte per la quale è stata medicata in pronto soccorso.

Quando il titolare si è accorto di ciò che stava succedendo ha tratto in salvo il 30enne e il gruppo, rimasto fuori, ha tentato di sfondare il vetro della porta a colpi bottiglia, danneggiandolo, per poi fuggire al suono delle sirene della polizia, avvisata dal titolare.

