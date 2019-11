Atletica Empoli, Marchetti: "2019 anno memorabile"

Tempo di bilanci per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, dopo un anno sportivo, il 2019, ricco di traguardi e soddisfazioni, probabilmente il migliore di sempre, dal punto di vista dei risultati, dell'ultratrentennale storia della società.

Ne abbiamo parlato con il presidente Claudio Marchetti.

-Che anno è stato il 2019 per voi?

Dal punto di vista sportivo, il migliore della nostra storia. Abbiamo due titoli italiani individuali: Matilde Carboncini nelle prove multiple tra le cadette ed Elena Varriale nel lancio del disco tra le promesse; il primo posto nella Finale B tra le allieve, con grande distacco sulle seconde; il terzo posto agli italiani di cross nella staffetta 4x2km donne; la qualificazione per la Finale e il nono posto per i cds Under 23; la convocazione in nazionale di Giada De Martino. E poi un risultato storico di cui siamo veramente fieri: il secondo posto tra le assolute nella Finale Argento e la promozione in Finale Oro per il 2020, che certifica il nostro ingresso tra le migliori 12 società italiane.

Una serie di ottimi risultati che hanno portato anche il comune di Empoli a dare alcuni riconoscimenti alle nostre ragazze.

-Che significato ha per voi questa qualificazione in Finale Oro?

È un risultato che ci rende davvero fieri. Vorrei ringraziare tutte le nostre atlete, e una menzione particolare vorrei farla a Chiara Bazzoni, atleta che ha già fatto due olimpiadi e potrebbe essere convocata anche per Tokyo, che disputa i cds con la nostra società da quasi 20 anni e che ci ha fatto sapere quanto ci tenga a disputare questa Finale Oro con noi.

-Com'è andato il settore promozionale?

Anche quello benissimo. Il risultato individuale più eclatante, ovviamente è quello di Matilde Carboncini campionessa italiana tra le cadette sulle prove multiple, ma anche la velocista Eleonora Matteucci, che ha raggiunto anche lei la finale nazionale di categoria. Siamo davvero soddisfatti anche dei numeri, poiché degli oltre 400 atleti tesserati, più di cento fanno parte del settore promozionale, e dato che da anni non possiamo fare reclutamento, direi che il numero è significativo.

Vorrei poi fare i complimenti anche ai Master, che come ogni anno, sono riusciti a portare a Empoli un sacco di trofei.

-A chi va il merito di questi bei risultati?

Sicuramente agli allenatori e agli atleti che ogni giorno si impegnano con grande passione e dedizione. Quest'anno voglio fare un ringraziamento speciale per Jaya Campinoti che dopo tanti anni nella nostra società ha dovuto lasciare per motivi lavorativi. A lei il nostro più grande in bocca al lupo per il futuro,

con la consapevolezza che la nostra porta sarà sempre aperta. Un grazie anche al nostro sponsor principale, la Nissan Brogi e Collitorti, senza il quale non riusciremmo a fare tutto quello che facciamo.

Soprattutto voglio dedicare quest'anno speciale a Dario del Sordo, che ci ha lasciato da pochi giorni. Se siamo qui è grazie a lui che oltre trent'anni fa mise insieme tante anime diverse nel creare questa società. E' un uomo che a me ha insegnato tantissimo. Se tutti fossero stati come lui, il mondo non avrebbe avuto bisogno di avvocati, perché riusciva sempre a mettere d'accordo tutti. Mi piace pensare che un anno così florido per la società dal punto di vista dei risultati, lo possa rendere orgoglioso.

Fonte: Toscana Atletica Empoli - Ufficio stampa

