Boxe Mugello, titolo regionale per Cristian Di Bella

Nuovo titolo e nuove soddisfazioni per la Boxe Mugello e i suoi atleti. Cristian Di Bella ha vinto il titolo regionale Élite nella categoria di peso fino a 60 kg ai Campionati Toscani che si sono svolti, a Borgo San Lorenzo, nel fine settimana appena trascorso.

Di Bella, affiancato all’angolo dal tecnico Alessio Vestrini e dal Maestro Gabriele Sarti, ha avuto la meglio in finale su Lorenzo Leonardo dell’Ambra Libertas, vincendo per sospensione cautelare alla terza ripresa. Nelle due precedenti giornate aveva battuto ai punti, nei quarti, Mirko Franchini della Pugilistica Carrarese e Luca Ciccola della Pugilistica Cascinese in semifinale. Velocità, coraggio e ottime doti tecniche che gli consentono di mettere in difficoltà gli avversari con continue serie di colpi a due mani, sono state le chiavi del successo dell’atleta della società borghigiana che, adesso, riprenderà subito la preparazione per i Campionati Italiani in programma a metà dicembre.

Ma oltre al trionfo del pugile di casa, l’intera manifestazione svoltasi su tre giorni e organizzata dalla Mugello Boxing Team è stata un vero successo. Trentaquattro incontri che non hanno deluso le aspettative delle centinaia di spettatori che hanno affollato la tensostruttura delle Centro Piscine di Borgo San Lorenzo. Dispiace soltanto, ed è l’unica nota stonata in un quadro globalmente più che positivo, la totale assenza dei rappresentanti istituzionali del Comune borghigiano, nonostante gli inviti, in quello che, per il pugilato toscano, è l’evento più importante dell’anno a livello dilettantistico.

Da rilevare anche la buona prova dell’altro boxeur della Boxe Mugello, Lorenzo Barbini, che nella categoria di peso fino a 91 kg ha tenuto testa per tutte e tre le riprese a Davide Brito della Boxe Nicchi, un avversario più giovane già nel giro delle nazionali, che poi si è aggiudicato il Campionato nella finale di domenica. Una sconfitta ai punti per Barbini dal sapore non amaro, perché ha messo in evidenza le sue doti di vero lottatore.

Prosegue così il periodo magico per il sodalizio borghigiano che, con la vittoria di Di Bella, ha raccolto il quinto titolo in un anno. La vittoria, infatti, va ad aggiungersi a quelle di Gabriele Falaschi nel Campionato Italiano Junior, di Barbini nel Torneo Nazionale Élite II, di Antonio Bogonos e dello stesso Falaschi ai Campionati Regionali Junior. Un bel bottino di medaglie che legittima ulteriormente l’ormai decennale posizionamento della Boxe Mugello nella top ten della Classifica di merito delle società pugilistiche italiane.

Fonte: Ufficio stampa

