Giallo a Torre del Lago, trovato un cadavere in una roulotte

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una roulotte di Viareggio. Il corpo era in un mezzo in un terreno di Torre del Lago, vicino all'Aurelia e a una concessionaria auto.

I proprietari del terreno si sono resi conto della presenza del cadavere: si erano diretti lì per controllare alcuni animali e sono stati attratti da un odore acre, quindi hanno chiamato le autorità.

Non è stato possibile subito identificare il corpo, ma potrebbe trattarsi di una donna. Secondo quanto appreso da fonti investigative, non saranno però rapidi i tempi dell'accertamento. Tra le valutazioni in corso quella che possa trattarsi di una persona scomparsa da qualche tempo.

