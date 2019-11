Consiglio regionale: all'ordine del giorno trasporto pubblico, contrasto al bullismo

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato per la seduta di domani, martedì 19 novembre con inizio alle 15.30, e mercoledì 20, a partire dalle 9.30. All’ordine del giorno, una comunicazione della Giunta regionale sull’affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale del lotto unico regionale; le modifiche alla legge regionale sul governo del territorio; le misure per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane; le disposizioni per prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Una proposta di risoluzione, approvata in terza commissione, in merito al diritto di ciascuna persona con autismo ad avere una vita piena, autodeterminata, libera e una mozione su sport e disabilità che arriva all’approvazione dell’aula con il voto unanime della stessa terza commissione.

Tra le interrogazioni, una presentata da Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia) in merito “alla mancata erogazione del contributo straordinario alla famiglia di Duccio Dini”; una sullo smaltimento delle terre di scavo del sottoattraversamento dell'Alta Velocità a Firenze (Sì-Toscana a sinistra); un’interrogazione sulla “crisi idrica in Toscana” e sul progetto dell'Autostrada dell’acqua a firma Monica Pecori (gruppo misto-Tpt) e Tommaso Fattori (Sì-Toscana a sinistra); ancora, una presentata da Andrea Quartini (Movimento 5 stelle) sul “caso di Matilde”; e una a firma Elisa Montemagni e Luciana Bartolini (Lega) in merito alle criticità progettuali e alle problematiche emerse in fase di realizzazione dei lavori circa il raddoppio ferroviario della tratta Firenze Montecatini Lucca; un’interrogazione di Giacomo Giannarelli (Movimento 5 stelle) sui risvolti di interesse regionale collegati all'inchiesta della Procura di Firenze sulla TAV.

Tra le mozioni, una di non gradimento nei confronti dell’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni, a firma dei consiglieri Giacomo Giannarelli, Gabriele Bianchi, Andrea Quartini, Irene Galletti (Movimento 5 stelle), Tommaso Fattori e Paolo Sarti (Sì-Toscana a sinistra), Monica Pecori (gruppo misto-Tpt), Maurizio Marchetti (Forza Italia), Elisa Montemagni e Jacopo Alberti (Lega).

Fonte: Consiglio Regionale - Ufficio stampa

