Convocato consiglio a Capraia e Limite, si parla anche di Liliana Segre

Il prossimo Consiglio Comunale di Capraia e Limite si riunirà in seduta straordinaria, presso la sede comunale, venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) approvazione verbali sedute del 12 giugno 2019, 28 giugno 2019, 26 luglio 2019.

2) art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – variazione al bilancio di previsione finanziario 2019- 2021 ed aggiornamento documento unico di programmazione D.U.P 2019/2021.

3) rideterminazione compenso revisore unico dei conti a far data dal 01/01/2019.

4) piano di recupero edificio via Bellini 3, Limite sull'Arno – approvazione.

5) convenzione tra i comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite per l'espletamento della gara riguardante il trasporto scolastico.

6) interrogazione a risposta scritta ed orale presentata dal Gruppo Consiliare "Impegnarsi per Capraia e Limite" ad oggetto: "chiarimenti sulla conservazione dei dati personali dell'archivio comunale".

7) mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Impegnarsi per Capraia e Limite" per la realizzazione di canale telematico per segnalazione abbandono rifiuti.

8) mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Uniti per Capraia e Limite” inerente l'appoggio del Comune di Capraia e Limite alle iniziative assunte dall'Associazione per l'istituzione del tribunale ordinario e della Procura della Repubblica presso il tribunale di Empoli.

9) mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Uniti per Capraia e Limite” per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre in quanto testimone della Shoah e per la sua costante attivita' di denuncia dei nuovi fenomeni di intolleranza.

10) comunicazioni del sindaco in merito alla relazione semestrale sui controlli interni da parte del segretario comunale, ai sensi dell’art. 7 – comma 8 – del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 2/2013

Fonte: Comune di Capraia e Limite

Tutte le notizie di Capraia e Limite