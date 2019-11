Dramma Popolare e Vincanto insieme, successo per l'iniziativa

"Ascoltare i canti popolari dall’eccezionale voce del gruppo musicale Vincanto, ha significato, per il numeroso pubblico presente nella Chiesa di San Rocco a San Miniato, in occasione della Festa del Tartufo, ripercorrere la storia di tanti lavoratori del secolo scorso, sfruttati per orari inaccettabili, in condizioni di grande precarietà, ma anche prendere atto di quanto la loro tutela debba costituire tuttora un impegno da mantenere, rafforzare, rendere perfino più vigile, pur nei tanti miglioramenti conseguiti nella rivendicazione di diritti inalienabili. Grande soddisfazione per il Presidente dell’Istituto Dramma Popolare, Marzio Gabbanini, che ha promosso e realizzato questa iniziativa come primo spettacolo del Programma annuale che verte sul tema della sicurezza sociale. Questa sarà analizzata nelle sue diverse forme, dalla tutela sul e del lavoro, fino a quella da ogni forma di violenza, di cui sono talvolta vittime categorie maggiormente a rischio, giovani e anziani, e perfino l’ambiente. Elevatissima la qualità del lavoro del gruppo Vincanto nella tutela delle tradizioni popolari, nella raccolta di canti che hanno riguardato le classi lavoratrici di varie Regioni italiane. Applausi prolungati e aperto consenso da parte di tutti i presenti. Sicuramente un ottimo inizio per il Dramma Popolare, che continua nell’ opera instancabile di promozione della cultura, dei valori morali, civili e spirituali su cui si fonda la sua mission."

