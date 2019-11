Auto in bilico con guidatore addormentato, salvato giovane a Empoli

Un riposo pericoloso quello effettuato da un giovane rimasto con l'auto in bilico sull'argine dello scolmatore dell'Elsa tra Marcignana e Terrafino a Empoli, in via De Gasperi. È accaduto alle 5.30 di ieri, domenica 18 novembre, e a portare in salvo il 27enne la polizia di Empoli con l'aiuto della municipale dell'Unione dei Comuni. L'auto era posta in precarie condizioni a pochi cm dall'acqua, con all'interno il giovane guidatore addormentato. Quando l'auto è stata trascinata in area di sicurezza, il giovane è stato svegliato. Ha detto che si era trovato in quelle condizioni per una manovra sbagliata e poi, forse anche perché aveva un po' bevuto, si era addormentato. In seguito è stato accompagnato a casa, senza danni.

