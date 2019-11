Festival Fucinano, 'Un pittore per amico': il rapporto tra Corcos e Fucini

Venerdì 22 novembre alle ore 21.15 a Villa Dianella, si terrà il recupero di uno degli appuntamenti organizzati nell'ambito del Secondo Festival Fuciniano, la rassegna ideata lo scorso anno dall'Amministrazione comunale vinciana e dedicata al grande poeta Renato Fucini. Il festival, che ha riscosso agli esordi grande apprezzamento da parte del pubblico, è organizzato in collaborazione con Villa Dianella, associazione La Valigia Blu e associazione Elicriso.

Il titolo dell'evento è “Un pittore per amico: Vittorio Corcos e Renato Fucini fra ritratti e novelle” e prevede la conferenza del critico d'arte Andrea Baldinotti sul famoso ritrattista dell'epoca, nonché grande amico di Fucini, Vittorio Corcos. L'esperto si avvarrà di immagini proiettate per spiegare l'attività del pittore, inserendola nell'ambito artistico di fine '800. Nel corso della conferenza ci saranno le gradite “incursioni” letterarie di Andrea Giuntini che leggerà brani fuciniani collegati ai dipinti di Corcos, all'amicizia tra i due e agli aspetti più interessanti delle opere di Fucini.

“Sul rapporto tra Corcos, uno dei più grandi ritrattisti della sua epoca, e Fucini c’è un aneddoto molto curioso - racconta Giuntini - Oltre a scrivere, il Fucini era anche un pittore dilettante e fu proprio Corcos a suggerirgli di smettere, sostenendo come fosse più importante che si dedicasse anima e corpo alla narrativa. Da allora, sembra che Fucini non riprese più in mano il pennello. Anche se, a vedere i suoi acquarelli, non sembrava poi così male come pittore”.

“Sarà un momento di alto valore storico - sottolinea il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Un prezioso approfondimento sulla figura di Fucini e sul fermento culturale della sua epoca. Siamo veramente soddisfatti di essere riusciti a recuperare questa serata, per questo ringrazio Andrea Giuntini e il professore Baldinotti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare per poi darci appuntamento con il Festival Fuciniano all'anno prossimo”.

L'appuntamento è gratuito ma è consigliabile la prenotazione telefonando all’Ufficio turistico di Vinci - 0571 933285 - da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 15.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

