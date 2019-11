Figlio con 15enne, i genitori dell'imputata non rispondono al giudice

Udienza a porte chiuse quest'oggi a Prato per la vicenda della donna che ha concepito un figlio con un ragazzo di 15 anni al quale dava ripetizioni private di inglese. I genitori dell'imputata 35enne di Prato, al banco per atti sessuali con minore e violenza sessuale, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante la quarta udienza. Gli stessi avevano parlato alla polizia dopo la denuncia da parte della famiglia del minore. La 35enne era in tribunale assieme ai suoi legali e al marito, anch'egli imputato per alterazione di Stato, per aver dichiarato la paternità del neonato.

