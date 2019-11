Formazione 4.0 dalla Regione, 5 progetti da 600mila euro in nautica e logistica

Cinque progetti strategici di Formazione 4.0, per un totale di oltre 600 mila euro, sono stati ammessi a finanziamento dalla Regione Toscana. Con questo decreto, già pubblicato sul Burt, sono state esaurite le risorse messe a disposizione, per questa misura, dal Por Fse 2014-20. I progetti formativi finanziati sono relativi alle filiere Ict (Innovation communication technology), Nautica e logistica.

"I progetti ammessi a finanziamento permetteranno a persone disoccupate od inattive di frequentare gratuitamente corsi di formazione per conseguire qualifiche professionali di tecnico e responsabile in ambito Ict, Nautica e logistica, che sono tra le filiere indicate come prioritarie dall'avviso perché maggiormente richieste dalle imprese toscane", ha spiegato l'assessore a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco.

Le agenzie capofila dei partenariati che si occuperanno di attuare i percorsi sono: Serindform per il progetto Dyme (Designer yachts marine engineer), Formetica per il progetto Next (Nuove competenze per le tecnologie), Formatica per il progetto CyberSecurity, Assoservizi per il progetto Digi Q (Qualifiche per sviluppatori software nella digital factory toscana) e Per-corso Agenzia formativa Impresa sociale per il progetto Tender (Competenze individuali per l'economia del mare).

A fianco degli organismi formativi, è sempre presente almeno un'impresa del settore e, spesso, il partenariato è ampliato con istituti di istruzione superiore, università, fondazioni Its ed associazioni di categoria.

"Ciascun progetto prevede l'attivazione di due percorsi di qualifica, ognuno aperto alla partecipazione di quindici allievi", precisa l'assessore Grieco. "La valutazione ha tenuto conto anche delle prospettive occupazionali, a dimostrazione della centralità di tale finalità".

L'avviso prevedeva che ogni progetto dovesse essere accompagnato da dichiarazioni di impegno all'assunzione da parte di imprese per almeno il 50 per cento degli allievi: per i progetti ammessi a finanziamento ci sono impegni di assunzione che vanno dal 67 per cento al 103 per cento degli allievi.

Con quest'ultima graduatoria, le risorse messe a disposizione del sistema della formazione, per finanziare specificamente il conseguimento di qualifiche professionali e certificazioni di competenze connesse alle filiere strategiche dell'economia regionale superano i 28 milioni di euro. Ulteriori progetti potranno essere finanziati con la riserva di performance assegnata alla Regione Toscana per i risultati ottenuti nella realizzazione degli interventi di formazione strategica.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana