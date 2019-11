Giochi per la pediatria dell'ospedale Lotti, la raccolta fondi al circolo San Sebastiano

Il circolo San Sebastiano di Santa Maria a Monte in via di Bientina, nelle persone del presidente Lorenzo Cambi e vicepresidente Cristina Divito, nel mese di dicembre effettueranno una raccolta fondi benefica per l'acquisto di giochi e materiali utili al reparto al reparto pediatrico F. Lotti di Pontedera, con il coordinamento dei responsabili del reparto, nella persona di Alessandra Anichini caposala del reparto diretto dal dottor Ugo Bottone.

Le donazioni saranno consegnate insieme ai ragazzi della squadra di calcetto del circolo nelle persone del direttore sportivo Alessandro Elmi e dei giocatori Simone Iudice, Rudy e Jimmy Sichi, Stefano Guidi, Francesco Niccolai e gli altri componenti della squadra. All'interno del circolo San Sebastiano è già presente la scatola per la raccolta fondi.

