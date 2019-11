Gruppo Giovani Conciatori, Serena Brillanti nuova coordinatrice

Serena Brillanti, 26 anni, della conceria Rinaldi di Fucecchio, è la nuova coordinatrice del Gruppo Giovani Conciatori del distretto di Santa Croce sull’Arno: subentra nella carica a Marta Lupi, che a sua volta aveva raccolto il testimone da Francesca Signorini. «In azienda da circa 4 anni - dice Serena Brillanti - seguo i processi di innovazione dopo un periodo iniziale in cui ho appreso nel complesso i diversi passaggi del processo conciario. La partecipazione al Gruppo è per tutti i suoi membri un’occasione di crescita, in grado di stimolare i più giovani imprenditori su dinamiche rilevanti sia per la vita delle loro aziende che del distretto e dell’intero comparto: continueremo nel nostro calendario di iniziative articolate, di cui alcune abbracciano direttamente il settore, altre sono invece meno tecniche».

Seminari, visite di studio e percorsi formativi restano le principali attività del Gruppo Giovani, attualmente formato da circa 12 imprenditori, coordinato dal vicedirettore dell’Assoconciatori Marco Cavallini. Solo la scorsa settimana i giovani imprenditori hanno fatto visita alla fiera Ecomondo, dove si sono confrontati con diverse start up impegnate in processi innovativi a supporto dell’eco-sostenibilità. Ad Ecomondo i giovani imprenditori hanno incontrato anche docenti e ricercatori della Scuola Sant’ Anna di Pisa che hanno illustrato alcuni dei progetti di ricerca in corso presso la Scuola e incentrati sul tema dell’economia circolare. Un ulteriore appuntamento cui hanno partecipato in occasione della fiera è stato il convegno sul recupero e riuso dei materiali nell’industria, che ha visto la partecipazione anche del depuratore Aquarno. Da oggi, inoltre, presso l’Associazione Conciatori, ha preso il via il nuovo corso di formazione sulla leadership rivolto al Gruppo Giovani, che si concluderà a dicembre. «Dai percorsi formativi alle visite di studio e ai seminari su temi mirati -continua Serena Brillanti - all’interno del Gruppo viviamo un’esperienza di maturazione in cui ci piacerebbe che restassero centrali la condivisione e il confronto, un confronto in grado di coinvolgere tutti gli attori che a diverso titolo sono interessati alla realtà industriale del distretto, imprenditori, tecnici e istituzioni».

Fonte: Assoconciatori

Tutte le notizie di Zona del Cuoio