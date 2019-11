Intelligent technology, anteprima del Master UniFi con il professore californiano Norman

Donald Norman, direttore del Laboratorio di Design all’Università della California, sarà il protagonista della Lettura sulla comunicazione interdisciplinare nell’ambito della ricerca medico-scientifica con una conferenza sull’ “intelligent technology” in sanità, in programma il 19 novembre dalle 9:30, nel Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux, in Piazza Strozzi a Firenze.

L’evento, aperto al pubblico, organizzato dal Center for Generative Communication (CfGC) dell’Università di Firenze, diretto dal Professor Luca Toschi, è un’anteprima del Master Unifi in Comunicazione Medico-Scientifica e dei Servizi Sanitari, in collaborazione con RAI e Azienda ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze. Le iscrizioni per il 2020 sono aperte fino al 16 dicembre 2019. Info su http://www.cfgc.unifi.it/mastercomunicazionesalute

