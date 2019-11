La Nazionale femminile di pallanuoto in Consiglio comunale a Firenze

La Nazionale femminile di pallanuoto, col commissario tecnico Paolo Zizza, è stata ricevuta in Consiglio comunale alla vigilia della prima gara di World League che si terrà domani, alle 20,30, contro l'Olanda alla piscina Nannini di Firenze.

“E' un grande onore ricevere nel Salone dei Duecento la Nazionale femminile di pallanuoto – ha detto l'assessore allo sport Cosimo Guccione – e ringrazio il Presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri per l'organizzazione. Abbiamo fortemente voluto la Nazionale femminile a Firenze per la prima gara di World League ed invitiamo tutti i fiorentini a sostenere il “setterosa” in questa prima importante sfida”.

“Queste ragazze – ha aggiunto il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani – rappresentano il volto più bello di questo sport ed è giusto sostenerle con grande entusiasmo. Siamo felici di averle ospitate in Consiglio comunale e vogliamo augurare alla nostra Nazionale un caloroso In bocca al lupo!”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

