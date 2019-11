La Perla si aggiudica il derby contro Castelfranco

FGL PALLAVOLO CASTELFRANCO vs POLISPORTIVA LA PERLA 0-3 (19-25, 23-25, 15-25)

La quinta giornata di prima divisione vede impegnate le ragazze de La Perla nel derby contro Castelfranco. Le biancorosse si schierano con Nigi in regia opposta a Novi, Campinoti e Borghi al centro, Alpini e Bonifazi schiacciatori con Cipollini libero.

Dopo una buona partenza le nostrane subiscono la battuta e gli attacchi avversari: coach Corti schiera D'Alcamo che, insieme alle compagne, si fa partecipe di una lotta punto a punto fino ad avere la meglio nel primo parziale. Alla ripresa le biancocelesti, trascinate da una Diop in ottima forma, si portano sempre un passo avanti.

Le avversarie vengono però raggiunte al 23 pari; da qui ci pensa Alpini a chiudere il set, prima con un attacco piazzato, poi con un servizio che induce Castelfranco all'errore. Pessima la partenza nel terzo set con le padrone di casa in vantaggio 5-0, distacco che tuttavia serve a dare una scossa alle biancorosse. Ed è proprio in questa situazione che Nigi mostra il suo estro, mettendo in più occasioni le sue compagne con muro a zero e trascinando il gruppo alla rimonta e successiva chiusura del set con 10 punti di scarto.

Il prossimo incontro si terrà sabato 23 Novembre alle 21.00 a Capannoli contro San Bartolomeo, avversario che nella scorsa stagione si è dimostrato un osso duro e che sicuramente si vorrà affermare quale uno dei pretendenti alla vittoria finale.

Bonifazi, Borghi, Novi, Campinoti, Donati, Panzani, D'Alcamo, Cipollini, Nigi, Mali, Alpini, Bianchi, Banti. Allenatore Corti, secondo Angiolini, assistente Esposito.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte