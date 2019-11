Lavori in A11 e A1, come cambia la viabilità

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per programmati lavori di sostituzione di un cavo elettrico, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Pisa.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro, sulla A11, alla stazione autostradale di Altopascio, per proseguire verso Firenze;

verso Pisa: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, si potrà proseguire sulla viabilità ordinaria con rientro, sulla A11, alla stazione autostradale di Capannori, per proseguire verso Pisa.

Lavori anche in A1

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica "Località La Quercia" e "Località Aglio", in direzione di Firenze.

Nello stesso orario saranno chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, dalle 20:00 di giovedì 21 alle 6:00 di venerdì 22 novembre, sarà chiusa l'area di servizio "Badia Nuova ovest", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, dovrà percorrere la A1 Panoramica.

Fonte: Autostrade per l'Italia

