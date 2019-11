'Le religioni e le sfide del futuro': presentazione del libro di Vannino Chiti alla Biblioteca Gronchi

Mercoledi 20 novembre alle 21.15 presentazione presso al Biblioteca Gronchi di Pontedera del nuovo volume di Vannino CHITI, "Le religioni e le sfide delfuturo. Per un'etica condivisa fondata sul dialogo", edito da Guerini eAssociati nel 2019.

Il testo contiene una lunga riflessione sulle complesse dinamiche dei fenomeni religiosi nell'età contemporanea e sulla necessità

che tra le religioni e anche tra i non credenti si costruisca uno spazio comune. Questo spazio non può che generare un'etica condivisa che ha nel riconoscimento delle reciproche ragioni e soprattutto nel dialogo tra diversi il suo punto di partenza e di forza.

Chiti è stato studioso del movimento cattolico e successivamente, per il PCI poi DS, sindaco di Pistoia, consigliere regionale e quindi presidente della Giunta Regionale Toscana, infine senatore del PD, ricoprendo anche incarichi governativi. Alla presentazione del libro e ad approfondirne alcuni aspetti interverranno, insieme all'Autore: l'on. Paolo Fontanelli, segretario della Federazione del PCI poi DS, consigliere regionale, sindaco di Pisa e deputato per due legislature; Alessandra Nardini, consigliere regionale per il Pd, Don Armando Zappolini, parroco di Ponsacco e direttore della Caritas Diocesana di San Miniato e Francesco Mori, Assessore alla Pubblica istruzione del comune di Pontedera.

Fonte: Biblioteca Giovanni Gronchi Pontedera

