Lucca Comics & Games sbarca in Rai su Wonderland

Wonderland racconta Lucca Comics & Games, il più grande “community event” italiano dedicato al fumetto, all’animazione, al videogame, al gioco di ruolo e all’immaginario fantasy e fantascientifico. Wonderland dedicherà all’edizione da poco conclusasi una puntata speciale, che andrà in onda il 19 novembre in seconda serata.

Il programma racconterà tutti i mondi che la l’evento chiama a sé, a partire naturalmente dal fumetto, con le interviste ai principali autori a cui sono state dedicate le mostre di Palazzo Ducale: Alessandro Bilotta, primo sceneggiatore a cui viene dedicata un’esposizione, il maestro dell’orrore giapponese Suheiro Maruo e l’americana Emil Ferris, che l’anno scorso ha vinto proprio a Lucca il prestigioso Gran Guinigi.

Wonderland ha anche incontrato altri autori di fumetti, che a Lucca hanno presentato ambiziosi progetti creativi ed editoriali: Daniele Brolli, che affronta il compito di proseguire e rinverdire Lo sconosciuto, uno dei capolavori di Magnus; Stefano Vietti, co-autore del rilancio di Dragonero, serie fantasy Bonelli di grande successo, che ora riparte dal numero uno per un grande rinnovamento; Donny Cates, prossimo sceneggiatore di Thor per la Marvel, dove sta scrivendo una complessa saga cosmica senza trascurare il fumetto indipendente americano; Noboru Rokuda mitico autore che ha segnato gli anni ’80 anche in Italia con il suo Gigi la trottola.

A Lucca c’è molto altro oltre al fumetto e Wonderland ha esplorato sotterranei, camminato sopra le mura insieme ai cosplayer, attraversato padiglioni dedicati ai più svariati giochi da tavolo e ai videogame.

Rai4 ha portato a Lucca il film Summer of ’84, una novità esclusiva del palinsesto Rai4 2020.

La manifestazione ha ospitato la più grande avventura collettiva d’Europa di Dungeons & Dragons e Wonderland ha incontrato uno dei game producer del più celebre tra i giochi di ruolo: Bill Benham.

Non va infine dimenticato il fronte della letteratura, con la collaborazione tra Lucca Comics & Games e il Salone del libro di Torino, di cui Wonderland ha incontrato il direttore Nicola Lagioia. Inoltre, sul fronte della narrativa di fantascienza, il programma ha dato spazio al duo di scrittori americani che firma la saga di grande successo The Expanse, arrivata anche in Tv, con lo pseudonimo James S.A. Corey.

Wonderland è un programma di Leopoldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Andrea Fornasiero ed Enrico Platania, con la collaborazione di Alessandro Rotili. Produttore esecutivo Sabrina La Croix, regia di Giuseppe Bucchi e Gabriella Squillace.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca