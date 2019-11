Cuoio in allerta per l'Arno, riaperti i ponti

Il maltempo continua a imperversare a Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno e San Miniato. Il Cuoio è in apprensione per la situazione dell'Arno e il fiume rimane sotto controllo dopo quanto accaduto nella giornata di ieri. Aggiornamenti importanti arrivano soprattutto da Santa Croce sull'Arno: qui trovate tutte le notizie, aggiornate con F5 o facendo refresh.

Riaperto il ponte sull'Arno a Santa Croce

In considerazione dei livelli raggiunti dal fiume Arno, é stata disposta la riapertura del Ponte sull'Arno. "Perdurando la condizione di allerta meteo rossa la cittadinanza è invitata a tenersi aggiornata sull'evolversi della situazione" affermano da Santa Croce.

La situazione a Fucecchio

"Nelle ultime tre ore i livelli del reticolo idraulico sono scesi sotto il primo livello di guardia, sull'asta dell'Arno rimane sopra il primo livello di guardia solo l'idrometro di Fucecchio valle che dovrebbe rientrare in tarda mattinata. Nelle prossime ore è prevista un'ulteriore attenuazione dei fenomeni con possibili rovesci isolati e cumulati poco significativi" affermano dalla Città metropolitana di Firenze.

Riaperti i ponti a San Miniato

"Riaperto il Ponte a San Donato tra San Miniato e Santa Croce. Riaperta via Arginale Ovest. Sono in corso controlli nelle altre zone": lo scrive il sindaco Simone Giglioli.

Riaperto il ponte a Castelfranco

Gabriele Toti scrive: "Stamani alle sei è stato aperto il Ponte sull'Arno che collega Castelfranco con il comune di Montopoli."

Riaperto il ponte di Isola

Il ponte di Isola è riaperto, la situazione nel comune di San Miniato è in miglioramento. Rimane chiuso il sottopasso di San Romano.

Le cinque domande a Giulia Deidda

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda ha pubblicato una sorta di vademecum in cinque domande e lo ha fatto sui social, di seguito il suo post.

