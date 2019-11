Maltempo Certaldo, Elsa gonfio e alcune strade allagate

Dopo quasi dieci giorni di piogge crescenti e maltempo, culminate domenica 17 novembre 2018 nella piena del fiume Elsa - che tra le ore 6.00 e le ore 15.00 si è attestato ad un’altezza idrometrica di 5.00 metri nel punto di rilevazione - e nell’allagamento di alcune strade e aree del paese, l’amministrazione comunale invia una nota di sintesi, per dare alcune informazioni utili e ringraziare per quanti si sono adoperati in queste ore di allerta per mitigare i danni e risolvere le criticità causate dal maltempo.

Le varie allerte meteo di questi giorni sono state costantemente seguite, come da protocollo, dall’amministrazione comunale, dal Comitato Operativo Comunale che è stato attivato ogni volta che è scattato l’allerta codice arancione, dalle associazioni di volontariato convenzionate con la Protezione Civile e da quanti preposti alla gestione delle emergenze.

Dalle prime ore di domenica 17 novembre, nel territorio del Comune di Certaldo sono state chiuse Via Toscana, via Pian di sotto, la SR 429 tra Certaldo e Castelfiorentino all'altezza di Pesciola, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, La steccaia (Comune di San Gimignano), Piangrande all’altezza dell’incrocio di San Martino a Maiano, ed è stato messo il senso unico alternato per frana in località Pino, per andare al Fiano. Situazione critica lungo tutto l’Elsa, in particolare nei pressi del confine col Comune di San Gimignano e Gambassi Terme. I sottovia stradali di via caduti lavoro e di via pio la torre (area Coop), dotati di sistema di pompaggio, non hanno dato problemi di allagamento. Si è invece allagato ed è stato chiuso al transito quello di Via Dalla Chiesa, che ha un sistema di deflusso naturale e che si sta svuotando e verrà riaperto in giornata. Al momento rimane a senso unico alternato il tratto di strada dove si è verificato lo smottamento in località Pino.

Fra gli interventi da segnalare da parte della Protezione Civile, il pompaggio dell’acqua entrata in una grande azienda di via Toscana notevole, l’evacuazione di una famiglia in località Pian di sotto, l’assistenza portata ad alcune famiglie isolate, il supporto alla gestione delle interruzioni alla viabilità sulla sR429 e nel Piangrande.

E’ stata poi emessa ordinanza per la chiusura dell’impianto sportivo di via don Minzoni, per evitare rischi per l’incolumità dei presenti, poichè la partita di calcio si doveva svolgere proprio mentre si verificava il picco di piena del fiume Elsa. Le scuole non hanno riportato danni e stamani le lezioni si sono svolte regolarmente in tutti i plessi.

Alia spa ha fatto sapere che per prenotare il ritiro dei RIFIUTI PROVENIENTI DA ALLUVIONE è sufficiente contattare il Call Center di Alia Servizi Ambientali ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), tutti attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30. Nella prenotazione specificare: “RIFIUTI DERIVANTI DA ALLUVIONE”

“Quella di ieri è stata una giornata davvero molto intensa, stiamo ancora vigilando perché l’allerta non è finita ma il momento critico per adesso è alle spalle – dice il sindaco Giacomo Cucini – per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti. Ringrazio volontari, forze dell’ordine, dipendenti comunali, dell’Unione e della Città Metropolitana che si sono dati da fare in queste ore, ma anche i tanti cittadini: sempre più persone infatti, in modo responsabile, si attivano per tempo, mettendosi in sicurezza ed evitando correre rischi per se stessi o di creare intralcio ai soccorsi. La prevenzione e l’informazione sono gli strumenti più importanti per gestire queste situazioni, se ciascuno svolgerà il proprio compito con responsabilità potremo affrontare queste situazioni sempre in modo migliore”.

