Com'è la situazione negli undici comuni dell'Empolese Valdelsa? Andiamo a fare il punto della situazione con tutti gli aggiornamenti di oggi, lunedì 18 novembre. L'Arno rimane il sorvegliato speciale, ma c'è attenzione per tutto il reticolo di fiumi e torrenti.

Fucecchio sopra il livello di guardia

Nelle ultime tre ore i livelli del reticolo idraulico sono scesi sotto il primo livello di guardia, sull'asta dell'Arno rimane sopra il primo livello di guardia solo l'idrometro di Fucecchio valle che dovrebbe rientrare in tarda mattinata.

Nelle prossime ore è prevista un'ulteriore attenuazione dei fenomeni con possibili rovesci isolati e cumulati poco significativi.

Rimane attivo il monitoraggio dei corsi d'acqua da parte della sala di Piena del Genio Civile e il monitoraggio del territorio da parte della sala di Protezione Civile Metropolitana.

Le criticità più importanti sulla viabilità statale, regionale e provinciale sono state risolte e non ci sono strade chiuse al traffico.

Vista situazione di criticità diffusa, si consiglia di mettersi alla guida solo in caso di effettiva necessità e comunque di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d'acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica). Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.

Ecco come appare Empoli la mattina del 18 novembre

La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it) La situazione a Empoli la mattina del 18 novembre (foto gonews.it)

Rinviata iniziativa PD

L'iniziativa a Sovigliana è stata rinviata, qui le info.

Tutte le notizie di Empoli