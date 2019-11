Maltempo, in tilt sistemi elettrici e informatici degli ospedali nell'area pistoiese

La gran parte della connettività dei sistemi elettrici ed informatici è stata ripristinata già nella giornata di ieri (domenica 17), dopo che il violento temporale aveva generato un guasto alle cabine di alimentazione poste nell’area del vecchio ospedale del Ceppo; tale guasto aveva messo in crisi alcuni server dell'area pistoiese.

L’intervento rapido, coordinato dall’area tecnica, ha riavviato tutti i servizi fin dal pomeriggio. Stamattina si sono verificati dei ritardi nella partenza del Cup di piazza Giovanni XXII, nelle accettazioni amministrative degli ospedali di Pescia e Pistoia e non sono ancora state definitivamente risolte le interruzioni al centralino 0573 3521 dove proseguono gli interventi.

L’Azienda si scusa con i cittadini per il verificarsi dei guasti temporanei che potrebbero nuovamente verificarsi anche nelle prossime ore precisando che le attività sanitarie non hanno subito alcuna variazione e sono garantite come sempre.

Fonte: AUSL Toscana Centro

