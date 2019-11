'Arno sicuro, pulito, da vivere': mostra e incontro con i Consorzi di Bonifica

Un incontro per parlare di quanto i Consorzi di Bonifica hanno fatto, e continuano a fare, per il più grande fiume toscano, ma anche per confrontarsi con i sindaci di tutti i comuni presenti sulle sue rive. Si intitola “La manutenzione dei corpi idrici e delle sponde: il ruolo dei Consorzi di Bonifica” l’iniziativa che si terrà domani, martedì 19 novembre (dalle 10 alle 13) negli spazi espositivi Carlo Azeglio Ciampi (via de’ Pucci 16, Firenze). L’evento è stato organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Arno sicuro. Pulito. Da vivere”, una mostra multimediale diffusa ospitata fino al 21 novembre negli spazi espositivi Carlo Azeglio Ciampi e nella Zap – Zona Aromatica Protetta (vicolo di Santa Maria Maggiore 1).

Durante l’incontro che si terrà nella mattinata del 19 novembre si passeranno la parola: Alessandro Mazzei direttore dell’Autorità Idrica Toscana, Massimo Lucchesi segretario dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, Marco Bottino presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e di Anbi Toscana, Serena Stefani presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, Maurizio Ventavoli presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Federico Preti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze. Si parlerà di qualità delle acque, sicurezza idrogeologica, manutenzione delle sponde, rapporto fra uomo ed ecosistema. All’evento sono stati invitati anche tutti i sindaci dei Comuni toscani che si affacciano sull’Arno, in modo da creare una prima vera occasione di confronto sul tema. L’obbiettivo è che questa sinergia diventi poi sistematica e possa strutturarsi e rafforzarsi nel tempo.

La mostra “Arno sicuro. Pulito. Da vivere”, organizzata da Confservizi Cispel Toscana, Associazione Culturale Vivi l’Arno e Cedaf, Centro di documentazione sulle alluvioni di Firenze, si propone di far conoscere al pubblico le tre tratte dell’Arno, del territorio aretino, fiorentino e pisano, con le attività che lo caratterizzano e le opere in corso per la messa in sicurezza. Con l’obbiettivo di consolidare il rapporto tra i cittadini e il fiume, l’esposizione mette in calendario una serie di eventi, incontri e iniziative per far sapere cosa e quanto è stato fatto in questi anni per rendere l’Arno un fiume sicuro e pulito.

Fonte: Anbi Toscana - Ufficio stampa

