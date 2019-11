Pallamano, Adr General Contract Poggibonsese vince a Chiaravalle

Torna il sorriso in casa giallorossa ,una vittoria attesa da tutto l’ambiente per invertire il trend negativo dell’inizio stagione. E’ una certezza che le formazioni del nostro girone siano tutte ben attrezzate e molte di loro siano costruite per raggiungere la serie maggiore con giocatori professionisti . Sono stati due mesi difficili. Troppe cose sono girate storte: allenamenti, rosa dei giocatori, campo di gioco e infortuni non hanno certo facilitato il lavoro di Mister Malatino.

La vittoria regala un atteggiamento positivo, elimina il senso di rassegnazione e rende i giocatori già fisicamente e tecnicamente molto preparati anche mentalmente molto forti. La pallamano è uno sport dove la fisicità e la tecnica non sono sufficienti a raggiungere obbiettivi se non si hanno anche freddezza operativa e mentalità vincente. Un cambio di atteggiamento in positivo che non può che aiutare la squadra e quindi la classifica.

Entrando in cronaca, subito un dato che di solito è riportato per ultimo, gli arbitri. Su 60 minuti di partita, entrambi le formazioni hanno potuto giocare con i sette giocatori solo per 10 minuti, con troppi interventi sanzionatori e non tutti comprensibili.

E’ stata comunque una partita nervosa ma non cattiva dove l’ADR GENERAL CONTRACT POGGIBONSESE è sempre stata in un crescente vantaggio, con errori in attacco compensati da un buon recupero di palle in difesa. Con l’aumento dello scarto aumentava anche la qualità del gioco e nel primo tempo il Chiaravalle non è riuscito a contrastare i ragazzi di Malatino. Si va in intervallo con un perentorio 9 a 16. Nel secondo tempo il Chiaravalle si è ricompattato ed ha potuto sfruttare anche due espulsioni definitive accorciando il vantaggio, ma sono bastati pochi minuti per ribadire la superiorità in campo, riportarsi sul più 8 e terminare in scioltezza sul 25 -31 .

Nel complesso una buona partita, molti i giocatori che hanno segnato, una difesa ben organizzata e nel secondo tempo un aumento dell’intesa con una certa flessione della velocità. Domenica alle 15.30 tutti al Palafrancioli a Colle V.E per sostenere la ADR GENERAL CONTRACT POGGIBONSESE , squadra della Polisportiva UPP, contro i Sardi del Nuoro.

