Dopo il forte apprezzamento ricevuto negli anni scorsi, il “Premio Firenze nel Cuore” sbarca alla terza edizione, con magnifici premi ed una supergiuria qualificata.

Anche quest'anno la onlus SaveTheCity, con il patrocinio del Comune e la partecipazione attiva dei Quartieri, premierà chi, anche con piccoli gesti che spesso restano sotto traccia, contribuisce a migliorare la città. Il 21 novembre alle ore 18.00, presso la Sala D’Arme di Palazzo Vecchio, saranno premiati non solo singoli cittadini che si sono distinti in azioni meritorie a carattere volontario, benefico, sociale, solidale o civico, ma anche aziende che hanno dato un plusvalore al territorio fiorentino ed alla comunità locale, creando prodotti di alta qualità, oppure offrendo importanti opportunità di lavoro, o anche dando forte impulso all’innovazione ed alla tecnologia.

Questa mattina il Premio è stato presentato dall’assessore al Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive e rapporti con il Consiglio comunale Federico Gianassi e da Alessandro Tarducci, presidente di SaveTheCity. Presenti anche i presidenti dei Quartieri Maurizio Sguanci, Michele Pierguidi, Serena Perini, Mirko Dormentoni e Cristiano Balli, e Bianca Guscelli di Brandimarte che ha riproposto degli splendidi premi simbolo dell'artigianato locale.

“E’ un Premio a cui teniamo molto – ha detto l’assessore Federico Gianassi – grazie al quale si può ringraziare chi, a volte anche in anonimato, contribuisce al bene di Firenze. La partecipazione dei cittadini è importantissima per migliorare la nostra città, per questo appoggiamo con entusiasmo l’iniziativa di SaveTheCity che ha scelto anche quest’anno le candidature con la collaborazione dei nostri 5 Quartieri”.

“Con questa terza edizione del “Premio Firenze nel Cuore” vogliamo che il Premio sia maturo anche per la città – dichiara Alessandro Tarducci – Vorremmo che da parte di tutti ci fosse un’attenzione speciale per chi si prende cura delle persone e della cosa pubblica. Solo se mettiamo in evidenza e riusciamo a dare il giusto peso a chi fa del bene, potremmo essere di esempio per gli altri, e soprattutto per i giovani. Occorre dare risalto a tutti coloro che si mettono in gioco per migliorare la nostra città e non solo. Questo Premio vuole mettere accanto realtà più piccole e non note, ovvero persone che “non fanno notizia” pur offrendo un grande contributo al proprio territorio, e grandi realtà che invece a Firenze e in Italia fanno notizia a prescindere. Siamo orgogliosi che questo Premio sia sempre di più un qualcosa che appartiene ai fiorentini e a Firenze. Sarebbe bello esportarlo in altre città. Bisogna rivalutare i comportamenti che aiutano a migliorare una città, i comportamenti virtuosi, e noi di SaveTheCity, assieme al Comune di Firenze, vogliamo dare il legittimo riconoscimento. Assieme agli amici della Compagnia dei Babbi Natale premieremo anche “Il Babbo d’Oro”, perché il mondo dei bambini ha rappresentato sempre un aspetto importante della nostra città e del nostro territorio – spiega Tarducci – Inoltre, ricordiamo ancora quello stretto legame che lega la città alla nostra Fiorentina perché quest’anno il Premio Speciale Firenze nel Cuore 2019 andrà alla figura di Rocco Commisso che con la sua forte e prorompente personalità è riuscito a ripristinare il forte amore che da sempre ha unito la città di Firenze alla propria squadra, creando al contempo una importante sinergia con tutti i Quartieri della nostra città e, soprattutto, quel feeling con le varie parti sociali, politiche ed imprenditoriali che insieme potranno - come è successo in passato - essere determinanti per il successo della Fiorentina e della città di Firenze”.

Anche per l'edizione 2019, i premi saranno realizzati e offerti da Brandimarte, storico marchio fiorentino di argenti riportato in auge dalla giovane imprenditrice Bianca Guscelli, ormai cara amica della nostra onlus. “È un immenso piacere per me collaborare, per l'ennesima iniziativa, con SaveTheCity che fin dall'inizio ha creduto in me – ha dichiarato Guscelli – Sono orgogliosa di offrire un riconoscimento a chi contribuisce al bene della città, migliorando la qualità della propria vita e di quella altrui. Quest’anno sono ancora più felice perché consegnerò un premio speciale al nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso, sperando sia di buon auspicio!”. Brandimarte realizzerà per i vincitori il tradizionale Litro, la brocca iconica tipica delle osterie toscane, decorata con il nostro amato fiorino. Non mancheranno i premi di consolazione per gli altri individuati nella medaglia con l’ottavino cesellato, e ulteriori sorprese per gli ospiti speciali della serata del 21 novembre.

