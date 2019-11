Prenota facile a Firenze e Pistoia, in 2 mesi oltre 2.600 prenotazioni

Dati molto promettenti quelli degli ultimi due mesi relativi al nuovo sistema di prenotazione di visite ed esami on line “Prenota facile”, sempre disponibile 24 ore su 24, con 2668 prenotazioni già effettuate ad oggi nel mese di novembre e 5146 prenotazioni ad ottobre, dato quest'ultimo raddoppiato rispetto al mese precedente (a settembre le prenotazioni erano state 2600). I risultati di questi primi mesi arrivano quando l’Azienda è impegnata a presentare la nuova piattaforma informatica di prenotazione ai Comitati di partecipazione delle varie zone distretto.

Nei giorni scorsi il direttore Cup Leonardo Pasquini insieme al presidente della Società della Salute di Firenze, Marco Nerattini, ha incontrato il Comitato di partecipazione della zona distretto Firenze con l’obiettivo di far conoscere il nuovo modello di prenotazione aziendale alle associazioni di cittadini, volontari e pazienti che compongono il Comitato.

Oggi pomeriggio, invece, sarà la volta di Pistoia con la presentazione del modello di prenotazione aziendale al Comitato di partecipazione di zona alla presenza oltre che del direttore Cup anche del direttore della Società della Salute di Pistoia, Daniele Mannelli. A Empoli il “Prenota facile” è stato presentato per primo le scorse settimane dal direttore Urp e servizi di front office di Empoli e Firenze, Maria Antonietta Ciardetti.

Da qualche giorno il sistema è stato revisionato graficamente in linea con le indicazioni della Regione Toscana. Collegandosi all’apposita sezione sul sito dell’Azienda (da Home Page/ Servizi on line), l’utente potrà prenotare visite ed esami presenti, come prima opportunità di scelta, nella zona di domicilio e successivamente troverà la disponibilità degli altri territori dell’Azienda (Firenze, Empoli, Pistoia e Prato), compresa l’offerta aggiuntiva degli istituti privati convenzionati del modello aggiuntivo.

Grazie al Prenota Facile si offre al cittadino domiciliato nella Ausl Toscana centro, l’opportunità di prenotare in autonomia la prestazione d’interesse, alleggerendo al contempo il lavoro degli sportelli di front office. Per prenotare tramite Prenota Facile è necessario essere in possesso di codice fiscale, ricetta dematerializzata (bianca) con indicazione priorità e tipologia di accesso “Primo accesso”.

Fonte: Asl Toscana Centro

