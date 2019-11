Stop alla plastica, tanti prodotti riutilizzabili nella rete Zero Waste

Vuole le posate in plastica?

No grazie, le ho di legno in borsa.

Allora le offro un po' di acqua in questa bottiglia di plastica, viene dal Polo Nord.

No, grazie, ho la mia borraccia in acciaio con l'acqua di rubinetto.

Non mi dica che ha anche lo spazzolino da denti compostabile!

Ebbene si, pure la confezione del dentifricio.

E il sapone?

Ovviamente ho la buona profumatissima saponetta, che ci permette di risparmiare tonnellate di plastica e soldi (e CO2).

E per le feste?

Solo festoni di carta differenziabile. Aboliti i palloncini mentre ben vengano i giocattoli in legno come una volta.

Ecco alcuni dei tanti gesti che possiamo fare ogni giorno per salvare il mondo dalla plastica: acquistare prodotti poliuso riutilizzabili che oramai possiamo trovare attraverso la rete Zero Waste come on line o nei negozi specializzati!

C'è davvero di tutto qui: dentifricio in compresse in vetro o plastica compostabile, cannucce d'acciaio o legno, spazzole e spugne vegetali per la pulizia di casa. E ancora: assorbenti compostabili o poliuso, coppette mestruali, rasoi d'acciaio, shampoo solido, sapone per piatti solido, spugne di Luffa compostabile. C'è anche il nastro adesivo assimilabile alla carta e mille altri prodotti.

Ma perché mai dovremmo tornare al poliuso durevole contrastando il monouso usa e getta? La colpa è della plastica e di come la utilizziamo e gestiamo. Un materiale certamente controverso, che ha permesso idee di "benessere" altissimi (incentrati sul consumismo e l'usa e getta appunto) quanto altrettanto gravissimi problemi per il pianeta. Problemi che devono essere risolti al più presto. Pena il collasso ambientale, che proprio in questi giorni manifesta tutta la sua potenza non solo a Venezia, ma in tutto il mondo. Dobbiamo cambiare stile di vita a partire dagli acquisti quotidiani responsabili!

