Terre di Siena Ultramarathon: Iscrizioni aperte e info

Domenica 23 febbraio 2020 andrà in scena la settima edizione della Terre di Siena Ultramarathon, manifestazione competitiva UISP che offre ben 3 diversi percorsi: 50km con la San Gimignano-Siena, 32km con la Colle Val D’Elsa-Siena e 18 km con la Monteriggioni-Siena. Accanto alle manifestazioni competitive, previste anche la Passeggiata 10 km con partenza alle ore 10.00 dalla Piscina Acquacalda di Siena e in Piazza del Campo e il Trekking sempre alle ore 10.00 con partenza e arrivo da Piazza Il Campo a Siena. L’obiettivo è godere dei vicoli del centro storico di Siena.

“Terre di Siena” è una manifestazione con la caratteristica di unire la competizione sportiva ad una esperienza culturale, storica, enogastronomica e di valorizzazione del territorio, i fantastici luoghi della campagna senese noti in tutto il mondo.

Tre viaggi diversi, tre sogni, tre partenze, un solo arrivo, tanto entusiasmo e commozione. SI corre con le gambe, ma anche con il cuore e con gli occhi.

Gli ultramaratoneti della 50km San Gimignano-Siena partiranno dal comune di San Gimignano, patrimonio dell’Unesco, tra i migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale e, soprattutto, considerato la “Manhattan del Medioevo” grazie alle 72 case-torri che lo costituivano, di cui, ad oggi, sono rimaste 14. L’arrivo è nella splendida cornice di Piazza del Campo a Siena. Il viaggio è ciò che conta e in questi 50km si attraversano strade bianche e paesaggi degni di un quadro d’autore. Chi sa macinare chilometri non può mancare, chi non ha mai affrontato una ultra non può lasciarsi sfuggire questa occasione.

La 32km Colle Val D’Elsa-Siena è tutta un saliscendi, sia di emozioni che di fatica vera, ma che soddisfazione percorrere oltre 10km di strade bianche. Si parte dalla Città del Cristallo per andare a conoscere la vera campagna senese. Una cosa fondamentale da fare: dimenticare il cronometro, per una volta, per una domenica è bene concentrarsi sulle colline, sui ristori, sulle sensazioni, sui paesaggi. La classifica, il tempo finale, la prestazione viene dopo, questa è la gara da vivere con il cuore.

Un trait d’union per tutte le distanze è rappresentato dal passaggio all’interno del Castello di Monteriggioni, punto di partenza per chi corre la 18 km. Inserito, per la sua rilevanza in epoca medioevale, tra i percorsi (numero 32) della Via Francigena, il tracciato parte dal Castello di Monteriggioni e termina anch’esso in Piazza del Campo di Siena. Meno chilometri, più velocità, stesse grande passione.

Quote iscrizione: Attenzione 30 Novembre cambio tariffa

San Gimignano-Siena (50 km): entro il 30/11/2019: 45 euro, dal 1/12/2019 al 31/01/2020: 50 euro, dal 1/02/2020 al 19/02/2020: 55 euro

Colle val d’Elsa-Siena (32 km): entro il 30/11/2019: 35 euro, dal 1/12/2019 al 31/01/2020: 40 euro, dal 1/02/2020 al 19/02/2020: 45 euro.

Monteriggioni-Siena (18 km): entro il 30/11/2019: 25 euro, dal 1/12/2019 al 31/01/2020: 30 euro, dal 1/02/2020 al 19/02/2020: 35 euro.

È possibile iscriversi direttamente tramite il nostro sito su questa pagina oppure scaricando la scheda di iscrizione e inviandola via fax a TDS al n° +39 041 5088346 o via posta a : TDS s.r.l. - Via delle Macchine 14 – 30038 Spinea (VE).

Info e iscrizioni: www.terredisienaultramarathon.it,

ultramarathon.siena@uisp.it

In breve:

50km - SAN GIMIGNANO-SIENA: Ore 9.00 da P.zza Duomo ,San Gimignano

32km - COLLE VAL D’ELSA- SIENA: Ore 9.30 da Piazza Arnolfo, Colle Val D’Elsa

18km - MONTERIGGIONI -SIENA: Ore 10.00 dalla Piazza del Castello, Monteriggioni

