Gara unica Tpl, Marcheschi (Fdi): "Regione non racconti barzellette"

“ La Regione non racconti barzellette, la gara è fallita. Hanno assegnato il servizio del trasporto pubblico a monopolisti francesi, scatenato la guerra dei bus e fatto esplodere il caro-biglietti –ha attaccato il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) intervenendo in aula durante il dibattito su una comunicazione dell’Assessore Ceccarelli sulla gara unica del Tpl - La Regione ha cercato di mettere la barca in salvo dopo averla affondata. Ha voluto fare una gara unica, accorpando delle società che lavoravano bene e garantivano il servizio di territorio, rotte sociali fondamentali per servire le zone di montagna e periferiche.

I francesi stanno comprando tutto il trasporto pubblico della Toscana, si sono accaparrati la gara regionale dopo aver costruito la tramvia a Firenze. Le nostre società toscane hanno perso e a distanza di anni dall'assegnazione della gara siamo ancora a combattere con una sentenza del Consiglio di Stato che deve essere pronunciata. E pensare che bisognava garantire la stabilità del servizio e calmierare il prezzo dei biglietti: Lo sapete quanto spende una famiglia di Firenzuola all'anno per mandare il proprio figlio a scuola a Borgo San Lorenzo? Ben 700euro di abbonamento!”.