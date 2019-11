Alloggi popolari a Livorno, torna il riscaldamento per 200 famiglie in via Perini

E' in fase di risoluzione l'emergenza negli alloggi popolari di Casalp in via Perini. Da qualche giorno 200 famiglie sono senza riscaldamento per un problema alla caldaia. Mancava un pezzo di ricambio e per questo la ditta, che ha effettuato giorni fa la sostituzione della centrale termica, non poteva eseguire la riparazione.

L'Amministrazione Comunale, appena appresa la notizia, si è attivata per monitorare il problema e alcune aziende cittadine si sono subito rese disponibili, con un grande gesto di altruismo, per provvedere a loro spese, alla riparazione del danno.

Nel frattempo da Casalp hanno fatto sapere che questa mattina è arrivato il pezzo mancante alla centrale termica. I tecnici stanno lavorando a pieno ritmo per ripristinare al più presto la caldaia e poter procedere all'accensione.

“Sono soddisfatto” ha aggiunto il sindaco Salvetti, “che la situazione si stia risolvendo, perchè non è giusto che 200 famiglie, compresi disabili e bambini, rimangano per giorni al freddo nelle proprie abitazioni”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

