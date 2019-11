Alluvione del 27 luglio, come fare la richiesta danni a Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che quanti hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici del 27 luglio 2019 possono fare richiesta di un contributo regionale a fondo perduto, tramite apposita modulistica disponibile presso il Comune di Certaldo, anche online su www.comune.certaldo.fi.it , compilandola e restituendola entro e non oltre le ore 12.00 del 6 dicembre 2019.

La Regione Toscana ha infatti previsto, con la Legge regionale n.65 del 13 Novembre 2019, art.28, la corresponsione di un contributo a fondo perduto, a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento calamitoso del giorno 27 Luglio 2019. Il Comune farà da referente nei confronti della Regione Toscana, che richiede la compilazione di uno specifico modulo, che dovrà essere adeguatamente riempito anche con dichiarazioni che saranno poi verificate.

I moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati inderogabilmente entro le ore 12.00 del 6 dicembre 2019 tramite PEC a comune.certaldo@postacert.toscana.it , oppure in maniera cartacea presso l'U.R.P (Ufficio Relazioni con il pubblico) di questo Comune, posto in Piazza Boccaccio ed aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il Martedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30.

Per le imprese agricole si fa presente che per il risarcimento del danno, questo non potrà essere riferita al prodotto ma solo agli immobili in quanto il danneggiamento di anticipazioni colturali sarà probabilmente oggetto di trattazione con le associazioni di categoria.

Si fa infine presente, sia ai cittadini che alle attività produttive e alle imprese, di prestare attenzione a ciò che è escluso dal riconoscimento del danno.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare i seguenti numeri telefonici in orario di ufficio: Geometra Paolo Ciampalini tel-0571-661247 Ingegner Roberta Faraoni tel 0571-661268 Collaboratore amministrativo Nicoletti Giuseppina tel 0571-661251

