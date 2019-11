Aquateam Nuoto Cuoio: un ottimo inizio stagione

Domenica 17 novembre prima gara di inizio stagione!

un appuntamento importante a cui non potevamo mancare: 43° Meeting Mussi Lombardi Femiano presso la piscina comunale di Massarosa (LU).

La manifestazione era riservata ad atleti iscritti alla FINP ma esteso anche ad atleti iscritti alla FISDIR.

Nonostante un inizio di stagione molto, molto complicato dovuto alla chiusura della piscina di Castelfranco di sotto, dove solitamente ci alleniamo,

siamo riusciti a trasmettere ai nostri ragazzi un clima di tranquillità. In questo modo hanno potuto gareggiare, domenica, al loro meglio possibile ma non purtroppo al loro massimo

Siamo certi che ci siano margini importanti e speriamo vivamente di poterli mostrare

Ci siamo presentati con 13 atleti:

25mt Stile Libero – Fadda Federico e Sacco Kevin;

25mt Dorso – Cannatella Matteo e Bachi Giulio;

50mt Stile Libero: Cerri Alessandra, Alfei Martina, Micheli Emiliano, Pancelli Gabriele, Marchiori Simone, Brucini Marco

50mt Rana: Turini Giovanni e Vannucci Lorenzo;

50mt Dorso: Gemignani Stefania

Ci riteniamo soddisfatti perché in molti hanno migliorato il proprio tempo personale ma la sorpresa più grande l’abbiamo avuta della nostra atleta Alfei Martina che, grazie al tempo di 55.20, è riuscita a staccare il biglietto per i Campionati Italiani Assoluti FINP di vasca corta, che si svolgeranno a Portici il prossimo 30 novembre-1° dicembre.

Ci teniamo a ringraziare la Piscina Intercomunale di Santa Croce e Fucecchio e la piscina del Club Movida di Castelfranco di Sotto, che ci ospitano dandoci spazi acqua per poter continuare le nostre attività in acqua. Ringraziamo inoltre, il Comune di San Miniato – Consulta per Lo Sport per darci l’opportunità di utilizzare il pulmino gratuitamente per i nostri spostamenti.

Fonte: ASD Aquateam Nuoto Cuoio

