Arrivano 18 posti letto in più all'ospedale di Torregalli: pronti da primavera

Iniziano domani i lavori di ristrutturazione per realizzare al San Giovanni di Dio (SGD) 18 nuovi posti letto di area medica. Il progetto, finalizzato ad una migliore gestione delle situazioni di iperafflusso e quindi di emergenza posti letto, era stato annunciato dal direttore generale, Paolo Morello Marchese, nel luglio scorso, a seguito di una visita al presidio ospedaliero. Si tratta di una ristrutturazione che l’area tecnica ha definito smart: l’intervento interessa locali inutilizzati da tempo, posti al V° piano (Medicina F), che verranno modificati per diventare camere di degenza con un importo di 270milaeuro. I lavori si concluderanno nella prossima primavera.

Sono complessivamente 125 i posti letto di area medica al SGD, di cui 12 di osservazione breve intensiva. “Con la nuova disponibilità – ha spiegato il direttore sanitario dell’ospedale, Simone Naldini- oltre a far fronte alle richieste di posti letto provenienti dal pronto soccorso e legate all’iperafflusso, per esempio nei mesi invernali, potremo offrire ai nostri pazienti migliori situazioni di confort e sicurezza in stanze che avranno anche la caratteristica di essere flessibili ed adattabili alle diverse esigenze ospedaliere, così come avviene negli ospedali più moderni”.

In tutto il presidio ospedaliero sono stati diffuse le informazioni per i visitatori e i pazienti soprattutto in merito ai disagi legati al rumore nei primi 15 giorni dei lavori durante la fase di demolizione ed ai passaggi, seppur sporadici e di breve percorrenza, degli operatori della Ditta, in particolare nel corridoio di sosta dell'attesa CUP.

Fonte: Asl Toscana Centro

