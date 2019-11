Arte vivente su viale Togliatti, passanti e automobilisti stupefatti dalla performance

Sabato 16 novembre, dalle ore 10.00 fino al pomeriggio lungo il viale Togliatti di Spicchio-Sovigliana è stato presentato “Like a Virgin”, un progetto di “opere d’arte viventi” messe in scena da attori e danzatori.

Un’idea che prende le mosse da dipinti e sculture di grande notorietà con l’obiettivo di creare una vera e propria installazione urbana, un museo a cielo aperto dove poter godere dello spettacolo passando con la macchina o a piedi sul marciapiedi.

“Considerando che un teatro medio può contenere circa 400 persone - afferma l'autore del concept dell'iniziativa, Tiziano Massaroni - possiamo dire che questo lavoro sia stato visto da migliaia di persone, quante ne riempirebbe una grande arena per due tre volte, che in un periodo di calo continuo degli spettatori è certo un accadimento che fa pensare. Visibile per pochi istanti dagli automobilisti-spettatori (più lunga la sosta dei pedoni curiosi), ma sufficiente per portarsi a casa un’immagine, un ricordo e probabilmente anche qualche domanda”.

“Abbiamo voluto fare una scommessa - spiega il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - sulla scelta del periodo autunnale, sul tempo e sul progetto nel complesso, e possiamo dire che l'abbiamo vinta. Il teatro deve uscire allo 'scoperto', aprire a nuovi luoghi e aprirsi totalmente alla cittadinanza, che è pronta a riceverlo, ma più nel mondo che negli spazi convenzionali”.

Opere messe in scena:

“Dafne con perduto Apollo” (la Dafne del Bernini), la Giuditta di Klimt, la Salomè di Carmelo Bene, la “Dama con Topolino” (Dama con l’ermellino) e la Vergine delle rocce di Leonardo da Vinci, “Una Primavera” (La Primavera) del Botticelli, “Altri Amanti” (Gli amanti) di Magritte, il “Bastian contrario” (San Sebastiano) di Andrea Mantegna.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci