Assunzioni nel Comune di San Marcello Piteglio: concorso per 5 Istruttori Amministrativi

Il Comune di San Marcello Piteglio assume tramite concorso pubblico cinque Istruttori Amministrativi (cat.C) a tempo pieno e indeterminato, di cui due posti nell’anno 2019 e tre distribuiti nei prossimi anni (2020/2021/2022).

Il concorso è svolto in accordo operativo con il Comune di Massa e Cozzile e congiunto con altri cinque comuni, per un totale di dodici posizioni da ricoprire tra i vari enti. Le prove di concorso si svolgeranno presso il Comune di Massa e Cozzile. Ai vincitori è data la facoltà di scegliere l’Ente presso cui essere assunti.

L’avviso, comprensivo delle specifiche sul trattamento economico, è scaricabile al seguente link: https://bit.ly/2Xu5fLN

In considerazione di un numero di domande di partecipazione elevato, qualora le stesse fossero superiori a 50, viene prevista la possibilità di procedere preliminarmente a forme di preselezione consistenti in appositi test/quiz o altri strumenti di selezione sulle materie previste dal programma di esame o a contenuto psico-attitudinale. Alla preselezione potranno partecipare tutti coloro che avranno utilmente presentato domanda di ammissione al concorso.

I candidati potranno trovare sul sito istituzionale del Comune di Massa e Cozzile nella sezione Bandi di Concorso, all’indirizzo http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/bandi-di-concorso/ le seguenti informazioni:

Date, orari luogo di svolgimento della eventuale preselezione e delle prove;

Elenco dei candidati ammessi alla preselezione;

Esito della preselezione con elenco degli ammessi alle prove concorsuali;

Esito della prova scritta con il punteggio riportato ed elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione della data e del luogo di svolgimento;

Esito della prova orale e graduatoria finale di merito;

Ogni altra comunicazione inerente il concorso.

Per partecipare alla selezione i candidati, pena l'esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, dovranno:

effettuare il versamento della tassa di concorso di importo pari ad euro 10,33 con l'indicazione della causale di versamento “tassa di concorso” mediante versamento sul conto corrente postale n. 122515 intestato al Comune di Massa e Cozzile – Servizio tesoreria; si precisa che la tassa suddetta non è rimborsabile;

far pervenire le domande entro e non oltre il 15 Dicembre 2019, esclusivamente in modalità telematica secondo le istruzioni indicate al seguente link: https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=mascoz

Non saranno pertanto prese in considerazione e saranno automaticamente respinte le domande presentate direttamente a mano o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'amministrazione comunale di Massa e Cozzile o trasmesse tramite PEC. Al completamento dell’iscrizione, la procedura telematica rilascerà apposita domanda di iscrizione che il candidato avrà cura di stampare e consegnare in sede di svolgimento della prova preselettiva o, qualora non prevista, della prova scritta.

Per informazioni sul presente avviso è possibile rivolgersi all’ufficio personale del Comune di San Marcello Piteglio 0573/69014 e per le informazioni tecniche sull’avviso ai numeri messi a disposizione dal Comune di Massa e Cozzile 0572/928310-312-354

