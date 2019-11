Certaldo-Moldova, visita dell'assessore Bagni per il progetto sulla disabilità

L’Assessore con delega alla pace e cooperazione Benedetta Bagni è in questi giorni nella Repubblica di Moldova, per una serie di incontri istituzionali con il Comune di Puhoi, con il quale Certaldo ha siglato nel 2018 un patto di amicizia, e per seguire l’evoluzione del progetto Pro.mo.v.a. 2020 finalizzato alla diffusione di conoscenze e buone pratiche per il supporto delle persone con disabilita', progetto del quale il comune di Certaldo è partner.

L’assessore Bagni ha incontrato ieri il neo sindaco del Comune di Puhoi, Goreanu Ioan. In serata ha poi incontrato l’ex sindaco di Puhoi, Petru Frunze, oggi deputato del parlamento moldavo, e anche l’ambasciatrice italiana in Moldova, S.E. Valeria Biagiotti. Occasione di questo incontro è stata la "Serata Toscana" a Chisinau, capitale della Moldova, evento di apertura della “Settimana della cucina italiana nel mondo” promossa da Ambasciata d’Italia a Chisinau e Camera di Commercio Italo-Moldava. La serata era organizzata dal Console onorario di Moldova in Toscana, il certaldese Alessandro Signorini, che coinvolto nel progetto allievi e chef dell'Istituto Alberghiero Enriques di Castelfiorentino - veri protagonisti del successo di questa serata -, e diversi produttori agricoli e aziende enogastronomiche del territorio valdelsano. Un evento che si è svolto durante la MOLDOVA BUSINESS WEEK, il più importante Forum economico per il Paese, occasione quindi per promuovere in Moldova la cultura e le eccellenze italiane.

“Insieme ai referenti del Progetto Promova, i dottori Leonardo Granchi, psicologo specialista disturbi del neurosviluppo, e Arianna Bello, Neuropsicomotricista, abbiamo incontrato le autorità pubbliche e scolastiche di Puhoi – spiega l’assessore Benedetta Bagni – a partire incontrato il neo sindaco Ioan Goreanu con il quale abbiamo parlato dell’importanza di questo patto di amicizia, siglato nel 2018 e che le nuove amministrazioni comunali, sia a Puhoi che a Certaldo, sono intenzionate a portare avanti. Abbiamo poi visitato le scuole di Puhoi: con la direttrice e le insegnanti, abbiamo parlato dei temi dell'inserimento ed integrazione a scuola di bambini con disabilità, per condividere criticità e buone pratiche. L’intenzione è quella di estendere le buone pratiche che il progetto Promova sta facendo sviluppare sull’autismo, anche al rapporto con le altre forme di disabilità”.

“La "Serata Toscana" è poi stata l’occasione per vedere all’opera allievi e chef dell'Istituto Alberghiero Enriques di Castelfiorentino – prosegue l’assessore Bagni – che, grazie anche alla collaborazione con i produttori di Certaldo e Valdelsa, hanno realizzato una serata di grande successo per promuovere la nostra cultura ed i nostri prodotti. L’auspicio è che questa iniziativa possa rafforzare i legami e portare avanti i progetti comuni tra queste due popolazioni.”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo