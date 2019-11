Champions League, Savino Del Bene contro Vafibank

Cinque partite in quattordici giorni. La Savino Del Bene Scandicci, dopo aver vinto e dominato il derby contro Il Bisonte Firenze si trova davanti ad un’altra partita ricca di insidie. Le ragazze di coach Mencarelli, infatti, tornano a giocare per la seconda stagione consecutiva la CEV Champions League ed iniziano il loro cammino al VakifBank Spor Sarayi, tana delle turche del Vakifbank di Guidetti.

Inizio tortuoso per le toscane che affronteranno una squadra capace di vincere dieci campionati turchi, sei Coppe di Turchia e 4 Champions League, senza contare i tre mondiali per club.

Le ragazze di Guidetti sono al secondo posto in classifica nel Campionato Turco a soli due punti dal Eczacibasi.

La partita si giocherà alle 18.00 turche, quindi le 16.00 in Italia.

EX E PRECEDENTI – Nella formazione fiorentina milita Lonneke Sloetjes, a Istanbul per quattro stagioni dal 2015 al 2019. Destino inverso per Isabelle Haak, la giovane svedese cresciuta a Scandicci per due anni è ora nella formazione di Guidetti. In Turchia c’è anche Cesar Hernandez Gonzalez, assistente allenatore per due anni in Toscana.

LE PAROLE DI MARCO MENCARELLI – “Ci arriviamo con qualche consapevolezza in più, sono ottimista che la partita contro il Bisonte lascerà un buon segno specie per la prestazione fatta. Non ci fa paura lottare, abbiamo fatto cinque volte il tie break e siamo pronti per partire e giocare al meglio”.

LE PAROLE DI LONNEKE SLOETJES – “Questa partita mi suscita tante emozioni. Ho passato anni bellissimi al Vakifbank. Loro sono una squadra fortissima, ma anche noi lo siamo quando giochiamo al top. E domenica l’abbiamo dimostrato”.

LE AVVERSARIE – Guidetti potrebbe scegliere Ognjenovic opposta a Haak, Gabriela Guimaraes e Senoglu in banda, Gunes-Rasic al centro con Orge libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul sarà trasmessa a pagamento in Italia su Dazn. Invece, sulla pagina Facebook della Savino Del Bene Scandicci andrà in onda una radiocronaca del match.

