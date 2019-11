Nominato il nuovo comandante della municipale dell'Unione Empolese Valdelsa

Sarà presentato giovedì 21 novembre il nuovo comandante dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: è Massimo Luschi, in servizio a Certaldo per anni prima di ricoprire il servizio d'area su Castelfiorentino, Montaione e Gambassi Terme. Succede ad Annalisa Maritan, dirigente dal 2014 negli 11 Comuni. Il concorso per il rinnovo della carica era stato avviato in estate e Luschi è entrato in servizio lunedì 18, come attestato anche dall'albo pretorio dell'Unione Circondario. Alla conferenza stampa sarà presente anche il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, delegato nell'Unione alla polizia municipale.

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa