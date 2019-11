Sassoli presente alla Festa della Toscana. Annunciato anche al Premio Li omini boni di Vinci

Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli sarà presente per la Festa della Toscana durante la seduta aperta del Consiglio regionale di sabato 30 novembre. Lo ha annunciato il presidente dell'assise toscana Eugenio Giani in apertura della seduta di oggi a Palazzo del Pegaso a Firenze. Sassoli, successore di Antonio Tajani eletto il 3 luglio 2019, sarà presente "al 99%" anche alla premiazione del Premio giornalistico ‘Li omini boni’ per la comunicazione previsto alle 21 al Teatro della Misericordia di Vinci. Ad affermarlo è stato il sindaco Giuseppe Torchia nella serata di 'anteprima' tenuta alla biblioteca di Sovigliana a Villa Reghini ieri, lunedì 18 novembre. Nell'occasione il premio Li omini boni sarà conferito a Paolo Borrometi e alla Fodnazione Langer, il premio Vinci nel Cuore per la comunicazione all'associazione RadUni e il premio Leonardo Berni per il cronista toscano a Stefano Brogioni.

