Droga nascosta negli alberi, i controlli delle Fiamme gialle a Pisa

Nell’ambito del dispositivo di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i militari della compagnia di pisa, negli ultimi giorni hanno ulteriormente intensificato l’attivita’ di controllo presso la stazione ferroviaria e nelle zone adiacenti a rischio di spaccio.

I controlli delle fiamme gialle di Pisa hanno interessato non soltanto i passeggeri in transito nello scalo ferroviario ma anche soggetti che stabilmente orbitano nella piazza della Stazione. I finanzieri assieme a due unità cinofile antidroga hanno sottoposto a controllo numerosi viaggiatori in arrivo e partenza ed altrettanti frequentatori della piazza.

Le attività di servizio hanno consentito, in un primo caso, di rinvenire e sottoporre a sequestro, nel piazzale esterno della stazione, un involucro di plastica abilmente nascosto nel tronco di un albero, contenente 10 grammi di marijuana sequestrata a carico di ignoti.

Nel corso di altro analogo controllo le unita’ antidroga, Frazy e Delphy hanno individuato la presenza di stupefacente su una trentottenne, trovata in possesso di 9 grammi di hashish. La droga e’ stata sequestrata e la donna segnalata alla locale prefettura per la prevista violazione amministrativa.

