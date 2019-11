Economia e lavoro a Scandicci, convegno con l'arcivescovo Betori per la visita pastorale

Venerdì 22 novembre 2019 alle 9 nella Sala conferenze del Castello dell’Acciaiolo (via Pantin, 63) incontro con l’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori sui temi del lavoro a Scandicci, nell’ambito della Visita Pastorale in città. All’incontro, che ha come titolo “Economia e lavoro a Scandicci”, partecipano il Sindaco Sandro Fallani e gli operatori economici e professionali del territorio. Organizzato dal Vicariato di Scandicci in collaborazione con il Comune di Scandicci, l’incontro è uno dei due momenti pubblici istituzionali organizzati in occasione della Visita Pastorale a Scandicci, iniziata nel mese di settembre; l’altro appuntamento pubblico è fissato per il mese di dicembre con un incontro con il Consiglio Comunale.

In una lettera scritta all'inizio della Visita Pastorale il Sindaco Sandro Fallani aveva dato il benvenuto a Scandicci al Cardinale Giuseppe Betori, esprimendo apprezzamento particolare per l’organizzazione dell’incontro sul lavoro.

“Eminenza Reverendissima, Scandicci accoglie con gran piacere ed estrema attenzione la Visita Pastorale”, è un passaggio della lettera di Fallani al Cardinale Betori, “sarà un bel cammino al quale parteciperemo con senso di condivisione, anche con appuntamenti pubblici ed istituzionali quali un Consiglio Comunale aperto nel mese di dicembre. Apprezziamo in particolare la scelta di dedicare un incontro pubblico specifico sul tema del lavoro, che si terrà il 22 novembre 2019. Scandicci conta 22 mila famiglie e 5 mila aziende, e ha in sé l’orgoglio di una delle zone produttive più importanti d’Europa. A partire dal Ventesimo secolo la dottrina sociale della Chiesa ha contribuito e contribuisce al percorso verso il riconoscimento dei più importanti diritti dei lavoratori, ponendo con costanza il tema della dignità delle persone, sul lavoro come nel resto della vita”.

“Sono lieto che la Visita pastorale possa arricchirsi non solo di incontri all’interno della comunità parrocchiali del Vicariato”, aveva scritto l’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori a conclusione della lettera di risposta, “ma anche di dialoghi con istituzioni e soggetti sociali, anzitutto il Consiglio Comunale e poi le realtà produttive e il mondo del lavoro del territorio”.

Durante l’incontro di venerdì 22 novembre saranno affrontati gli argomenti dell’integrazione attraverso il lavoro, con la testimonianza di rappresentanti di cooperative sociali, il tema dell’ambiente e dell’artigianato e le opportunità dell’economia circolare, i ruoli dei sindacati, degli ordini professionali, dei centri per l’impiego, e le politiche della formazione al lavoro; interverranno inoltre rappresentanti delle associazioni di categoria dell’industria, del commercio, dell’artigianato, oltre a chi lavora e fa impresa sia in aziende familiari che in multinazionali.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

