Falsa cristalleria Made in Italy, sequestro da 250mila euro

Sequestrati oltre 4700 articoli di cristalleria e vetro di falsa manifattura italiana. I prodotti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia dogane e Monopoli durante un controllo al porto di Livorno. Il valore degli articoli in questione è di circa 250mila euro ed erano destinati ad un imprenditore bresciano, al quale è stata fatta una multa di 20mila euro. Inoltre, la merce sequestrata presentava un bollino con scritto “Handmade in Italy”, anche se in realtà proveniva dal Portogallo ed era stata imbarcata in Spagna.

