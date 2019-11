Una gara di torte per ricordare 'Feno', torna Staffoli Cake Star

Cibo e solidarietà vanno a braccetto, con il pensiero rivolto a Francesco Bocciardi detto Feno. Sabato 23 novembre a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) si terrà una cena con annessa gara di torte. Al centro Avis di via Foscolo dalle 19 prenderà il via la serata, il cui ricavato sarà devoluto per la ricerca contro il cancro.

L'evento è organizzato da Tutti per Feno - con la collaborazione di Avis e Pro Loco - ed è in memoria di Francesco Bocciardi, giovane staffolese venuto a mancare circa due anni fa.

Di professione pasticcere e chef, Bocciardi sarà ricordato con una speciale gara di torte, giunta alla seconda edizione dopo quella del 2018 molto partecipata: una giuria di esperti premierà il vincitore. Per le info sul regolamento e su come iscriversi, si rimanda alla pagina ufficiale dell'evento su Facebook.

