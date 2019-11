Giornata contro la violenza sulle donne, iniziativa a Santa Maria a Monte

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne il Teatro di Bo' in collaborazione con il Comitato di Solidarietà del Comune di Santa Maria a Monte presenta "#NOI: INCONTRO CON LE PAROLE".

Lunedì 25 Novembre 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte si terrà un incontro/laboratorio guidato da Franco Di Corcia Jr e Mattia Pagni su 6 Monologhi di Francesco Olivieri tra cui "La Voce dei Bambini" interpretato da Zelia Botta Ventura, Gaia Massaro e Ernesto Masera. Con la presenza degli Allievi Attori dei Laboratori Teatrali di Bo': Lavinia Ciabattini, Chiara Croccolo, Daniela Parziale, Giuseppe Mazzoni, Laura Banti, Angela Puccioni, Simone Del Pivo, Manuel Cenci, Federico Diciotti, Jacopo Hochgruber, Marco Bertolini, Matteo Menciassi, Gianluca Panza, Luca Tofanelli, Maria Minnei, Erika Sabatini, Filomena Salerno, Silvia Comacchi, Kevin Tuosto, Alessia Miranda, Emanuela Lilli, Cristina Lilli, Matteo Marciano, Gemma Bandinelli, Zoe Bandinelli, Arianna Dal Canto, Alessio Panicucci, Cristiana Cipollini, Giovanni Capobianco, Costanza Torrigiani, Erica Pagni, Alessandra Biondi, Luca Telleschi, Adele Desideri, Anna Maria Basangeac, Melissa Lettieri, Giacomo Benedetti, Elena Lenzi, Fanny Sevieri, Cosimo Marconcini, Iacopo Praglia, Gaia Famiglietti.

Un'Estemporanea Teatrale per dare Voce ai Pensieri, Fiato al Cuore e Corpo all'Anima. L'incontro/laboratorio è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, l'ingresso è libero. L'Evento è inserito nella Contemporanea Teatrale Nazionale NOI di Francesco Olivieri contro la violenza sulle donne. Sei monologhi, tre maschili e tre femminili per parlare di violenza nelle relazioni. Questo è NOI, l`ultimo lavoro teatrale dell`autore Francesco Olivieri, che verrà messo in scena in forma di reading, nella stessa giornata, il 25 Novembre, in tante città italiane, coinvolgendo circa 100 attrici e attori professionisti, associazioni che da anni si dedicano al tema della violenza sulle donne, carceri, scuole superiori, biblioteche e librerie. Dopo Finché morte non ci separi, due monologhi femminili portati in scena con il format della contemporanea in più di 45 città, coinvolgendo oltre 150 attrici e attori professionisti, per un totale di 10000 spettatori, Francesco Olivieri ha allargato la sua ricerca sulla violenza, portando l`attenzione oltre al femminicidio e la violenza sulle donne, anche alla violenza assistita dei bambini e a quella che subisce anche l`uomo in maniera fisica e psicologica. Per l`autore è importante porre l`attenzione sul concetto di violenza come matrice che riguarda tutti, da qui il titolo NOI.

Queste le città coinvolte il prossimo 25 Novembre: Roma-Casa Internazionale delle Donne con in ordine alfabetico: Rossella Ambrosini, Simone Bobini, Cinzia Carrea, Jacopo Lo Conte e Imma Piro alle ore 20, Casa della Pace con Cristina Galardini, Fausta Manno e Dana La Porta alle ore 19, Piccolo Teatro dell`Arte con Manuela Athena, Corrado Scalia, Silvia De Luigi, Olga Dalla Padoa, Stefano Mauti, Francesco Mauro alle ore 16:30 e alla Biblioteca Franco Basaglia con Laura Sellari, Mariangela Montaina, Michela Ronci, Cristiano Leopardi, Francesco Sotgiu e Marco Giannini alle ore 17 Cave(RM)-Teatro Comunale con Luana Filosini, Nunzia Nardi, Diego Colaiori Carlo Albanesi e Pier Poerio Lulli alle ore 10, Napoli-Quartiere Sanità, Bari-Istituto penitenziario Minorile "Fornelli" con l`Accademia Teatrale OltrePalco alle ore 20 Palermo-Chiesa della Santa Ninfa dei Crociferi, con Anna Graziano, Elena Pistillo, Emanuela Mulè, Cesare Biondillo, Giuseppe Moschella e Giuseppe Battiloro alle ore 18:15 Pisa- Teatro Nuovo,con Matteo Micheli, Federico Meini, Linda Campolo, Alice Bianchi, Daniela Bertini alle ore 21 Santa Maria A Monte(PI)-Teatro Comunale a cura di TeatrodiBo con la compagnia teatrale di Franco Di Corcia e Mattia Pagni alle ore 21, Poggibonsi (SI) nell`Istituto Roncalli- Siena nel Liceo Scientifico Galilei e nel Liceo Classico Piccolomini,con la Compagnia Teatrale Il Grappolo di Marco Bonucci, Langhirano(PR)-nelle scuole superiori con la compagnia teatrale di Jacopo Parella, San Fermo della Battaglia(CO)-Villa Somaini biblioteca della legalità con Marco Guerrini e

Claudia Fontana alle ore 20;45, Torino-Feltrinelli Lingotto con Lucia Falco, Cinzia Damassa, Marta Bevilacqua, Valeria Persi, Gianluca Bottoni e l`autore Francesco Olivieri alle ore 18;30.

