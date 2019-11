A Villa Maya di Latignano il Gran Galà di Confesercenti Toscana Nord

Una serata speciale per premiare gli imprenditori che continuano ad investire nel proprio lavoro nonostante una crisi che non si riesce ancora a mettere alle spalle. E’ questo lo spirito che ha spinto Confesercenti Toscana Nord area pisana ad organizzare venerdì prossimo a Villa Maya di Latignano la prima edizione del “Gran Galà” per i soci che si sono distinti sia per gli anni di attività che per particolari traguardi raggiunti nel loro ambito lavorativo e negli incarichi associativi. La presentazione ha visto la presenza del direttore generale Toscana Nord Miria Paolicchi, dell’assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, di quella di Cascina Patrizia Favale e dei vicesindaci di Pontedera e San Giuliano Alessandro Puccinelli e Lucia Scatena. “La serata di venerdì è la prima edizione di un appuntamento che entra stabilmente nel calendario dei nostri eventi – ha spiegato Simone Romoli, responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord -. Abbiamo voluto rendere un pubblico riconoscimento a coloro che sono la forza dell’associazione e cioè gli imprenditori. Un riconoscimento per gli anni di attività, per quelli passati all’interno della nostra famiglia, ma anche per coloro che si sono particolarmente distinti a livello sindacale e professionale. Imprenditori – ha voluto sottolineare ancora Romoli – che si mettono a disposizione dei colleghi ricoprendo ruoli di vertice nelle varie presidenze e svolgendo un lavoro capillare che spesso, a totale titolo di volontariato, sottrae tempo alle rispettive attività. Premieremo quindi coloro che hanno ottenuto incarichi regionali e nazionali all’interno del sistema di Confesercenti”. L’appuntamento è per le 19,30 a Villa Maya con un aperitivo che precederà la cena di gala. Nel corso della serata verranno premiato gli imprenditori che quest’anno festeggiano i dieci, venticinque, trenta, quaranta e cinquanta anni di attività, oltre al socio più giovane e quello più anziano. Ancora Romoli: “Tra le nostre aziende che avranno un riconoscimento particolare per i traguardi raggiunti, cito la gelateria De’ Coltelli di Pisa, l’Artigiana Dolci di San Giuliano, la Pasticceria Migliorini di Volterra e Crisis impresa tutta al femminile che ha creato con successo il format “Primavera di impresa”. Parole di apprezzamento per l’iniziativa da parte dei rappresentanti istituzionali presenti. “Soddisfazione che due nostre importanti realtà abbiano conseguito questo importante riconoscimento”, sono state le parole del vicesindaco di San Giuliano Scatena. L’importanza del ruolo della Confesercenti Toscana Nord come raccordo tra le istanze e le richieste dei commercianti e le amministrazioni comunali è stata sottolineata dall’assessore Pesciatini e dal vicesindaco di Pontedera Puccinelli. Infine l’assessore cascinese Favale, che nel suo territorio ospita l’evento, ha parlato dell’impegno per il rilancio del piccolo commercio attraverso incentivi e contributi. Il ringraziamento finale di Confesercenti Toscana Nord agli sponsor del galà: Banco di Desio, concessionaria Ford Blubay, Unipolsai agenzia Abc, Salumificio Rosi, L’Agona Vini e Trinci Caffè.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

