Grandi infrastrutture, corso di formazione per giornalisti con assessore Ceccarelli

Le grandi infrastrutture, le sfide per uno sviluppo sostenibile, la necessità e la difficoltà di raccontare i cambiamenti e le scelte che interessano il territorio spiegandole senza banalizzarle. Per approfondire questi temi, la Regione Toscana ed il sindacato dei gionalisti Assostampa hanno organizzato un nuovo evento di formazione professionale (valido per 4 crediti formativi) che si terrà lunedì 25 novembre all'Auditorium di Sant'Apollonia, in via San Gallo a Firenze, dalle 9.30 alle 13.30.

Tra i relatori l'assessore regionale alle infrastrutture ed al governo del territorio Vincenzo Ceccarelli, il presidente dell'Ast Sandro Bennucci, Marco Toccafondi di Rete Ferroviaria Italiana, Raffaele Carso di Anas, Enrico Becattini direttore dell'area mobilità infrastrutture e trasporto pubblico della Regione Toscana ed Edo Bernini direttore dell'area ambiente ed energia della Regione Toscana. Le iscrizioni sono possibili tramite la piattaforma Sigef (tra i corsi organizzati da enti terzi) fino a giovedì 21 novembre.

