Coperta elettrica in fiamme, grave anziana a Fucecchio

In gravi condizioni un’anziana novantenne a causa di una coperta elettrica andata a fuoco. Il fatto è avvenuto ieri mattina intorno alle 9 a Fucecchio, secondo quanto riportano i quotidiani locali, in un condominio di Via Carducci. La donna è stata ritrovata avvolta dalle fiamme e priva di sensi dai vigili del fuoco di Empoli. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno notato che qualcosa non andava. Uno dei vicini, un marocchino di 49 anni, ha chiamato i soccorsi ed ha tentato di entrare nell’abitazione della donna, ma con scarsi risultati. Vista la gravità delle condizioni dell’anziana, è stato inoltre attivato l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato la donna al centro grandi ustionati dell’ospedale pisano Cisanello. Riguardo alla casa, anche se non ci sono stati particolari danni, è stata dichiarata ancora inagibile.

Tutte le notizie di Fucecchio