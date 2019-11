Intervento di manutenzione alla Rocca di Montecatini Alto

In questi giorni, meteo permettendo, partirà un intervento straordinario di manutenzione del verde presso la Rocca di Montecatini Alto, dal costo di circa 20.000 euro, che Euroambiente eseguirà per conto del Comune su richiesta dell’assessorato ai lavori pubblici.

Le attività previste sono quelle di bonifica da rovi arbusti e erbe infestanti, ma soprattutto quelle di potatura e abbattimento degli alberi, quest’ultime in particolare avverranno attraverso la tecnica del tree climbing.

Tale tecnica verrà utilizzata perché in diverse aree che ove è previsto l’intervento è sostanzialmente impossibile accedere con mezzi meccanici quali gru o piattaforme aeree.

L'operatore è vincolato, per mezzo di un'imbracatura ad una corda doppia ancorata alla pianta.

Il tree climbing utilizza tecniche di movimentazione su corda per permettere di muoversi sia verticalmente (risalita e discesa) che orizzontalmente (movimentazione in chioma). Da anni non si registravano interventi nel verde in Rocca, a dimostrazione dell’attenzione che questa Amministrazione pone nella tutela del verde pubblico e che più in generale intende dedicare al centro storico di Montecatini Alto.

Fonte: Comune di Montecatini Terme

