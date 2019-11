Risulta invalido e ha il reddito di cittadinanza ma lo beccano a spacciare, arrestato

Un 21enne e un 56enne sono stati arrestati per spaccio a Arezzo. Sono stati colti con settecento grammi di marijuana e quindicimila euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. I due sono stati sorpresi a piedi nella zona del parcheggio Pietri. Dopo le perquisizioni sia personale che dell'auto e del domicilio, i carabinieri hanno trovato lo stupefacente pronto per la vendita, oltre al materiale per il confezionamento e circa 15 mila euro in contanti, subito sequestrato. Comparsi davanti al giudice Giulia Soldini e al pm Bernardo Albergotti i due si sono visti convalidare l'arresto: per il 56enne sono scattati i domiciliari mentre per il 21enne l'obbligo di dimora nel bresciano, dove risiede. Davanti al giudice è emerso che il 56enne risulta invalido e usufruente del reddito di cittadinanza.

Tutte le notizie di Arezzo